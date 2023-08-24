Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптик Леус: температура на Кубани опустится до 30 градусов

Краснодарский край попал под влияние антициклона, который продолжит ограждать регион от дождей и принесет прохладу вместе с северными ветрами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Кубанью изменится мало. Температура воздуха +30…+32°С… В пятницу без осадков, днем +30…+32°С», – написал синоптик.

Максимальная температура воздуха в Краснодаре и крае в понедельник, 21 августа, достигла +37,1°С. В этот день был пройден пик жары. Столбики термометров на Кубани начали постепенно опускаться.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...