Синоптик Леус: температура на Кубани опустится до 30 градусов

Краснодарский край попал под влияние антициклона, который продолжит ограждать регион от дождей и принесет прохладу вместе с северными ветрами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Кубанью изменится мало. Температура воздуха +30…+32°С… В пятницу без осадков, днем +30…+32°С», – написал синоптик.

Максимальная температура воздуха в Краснодаре и крае в понедельник, 21 августа, достигла +37,1°С. В этот день был пройден пик жары. Столбики термометров на Кубани начали постепенно опускаться.

Наталья Решетняк

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