Путин предложил Артюхова и двух депутатов на пост губернатора Ямала

Президент России Владимир Путин назвал имена кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в Законодательном собрании Ямала, путин предложил на пост главы региона действующего губернатора Дмитрия Артюхова и депутатов ямальского парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Напомним, губернатор будет избираться депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. «Такой выбор мы делали пять лет назад и он оказался верным. На мой взгляд, достигнуто главное: переформатировано будущее Ямала. Это больше не газовая провинция, а регион с высоким уровнем жизни»,– прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Каждому кандидату будет предоставлено право выступить перед ямальскими депутатами с основными положениями программы развития региона в случае его избрания главой.

Голосование пройдет в единый день голосования 10 сентября. Отметим, что еще в апреле Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым и пожелал ему успехов на выборах.

Напомним, в июле ямальское отделение партии «Единая Россия» представило губернатору Тюменской области Александру Моору на согласование список кандидатов на должность главы Ямала. В их числе был Дмитрий Артюхов, а также директор ГТРК «Вектор», председатель думы Губкинского Ольга Пескова, депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

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