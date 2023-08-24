Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турецкая газета узнала о планах встречи по зерновой сделке в Стамбуле

Одним из вариантов активизации зерновой сделки может стать встреча представителей России и ООН в Стамбуле, пишет турецкая газета Milliyet. Утверждается, что встреча может пройти в трехстороннем формате с участием представителей Анкары. В случае достижения прогресса к переговорам может присоединится Украина.

Немецкая газета Bild ранее утверждала, что встреча по зерновой сделке должна была состояться в Будапеште на прошлой неделе с участием РФ, Турции и Катара. Известно, что в эти даты Венгрию посещали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

Об обсуждении нового соглашения — в материале «Ъ» «Колос Америки».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...