Турецкая газета узнала о планах встречи по зерновой сделке в Стамбуле

Одним из вариантов активизации зерновой сделки может стать встреча представителей России и ООН в Стамбуле, пишет турецкая газета Milliyet. Утверждается, что встреча может пройти в трехстороннем формате с участием представителей Анкары. В случае достижения прогресса к переговорам может присоединится Украина.

Немецкая газета Bild ранее утверждала, что встреча по зерновой сделке должна была состояться в Будапеште на прошлой неделе с участием РФ, Турции и Катара. Известно, что в эти даты Венгрию посещали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

Об обсуждении нового соглашения — в материале «Ъ» «Колос Америки».

Леонид Уварчев