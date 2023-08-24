Бывший хлебозавод №1 может стать частью туристического маршрута

Территория бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а после реконструкции может стать частью городского туристического маршрута. Об этом рассказал Арсений Грищенко, партнер нового владельца хлебозавода Всеволода Юшкова, на форуме «Легенды креативных индустрий».
Фото: 2Gis
Как пишет Business-class, туристический маршрут, который, возможно, будет проходить через территорию хлебозавода, станет замкнутым. По словам Арсения Грищенко, если от набережной организовать подъем к зданию Digital port, пешеходы смогут подняться к хлебозаводу, пройти к будущему зданию музея современного искусства PERMM по ул. Крисанова, 4, Слудской церкви, ТЦ «iMall Эспланада» и спуститься к Театру-Театру.
«В городе появится круговой маршрут, что увеличит количество людей, которые смогут попасть в здание хлебозавода, и трафик для представителей креативных индустрий, которые в нем разместятся», – пояснил господин Грищенко. Бизнесмены также предлагают администрации Перми не застраивать территорию за бывшим хлебозаводом, а сделать из нее общественное пространство в виде площади.
В начале этого года предприниматель Всеволод Юшков за 38,7 млн руб. выиграл на конкурсе администрации Перми здание бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а. Господин Юшков приобрел пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 тыс. кв. м с земельным участком. Строение является объектом культурного наследия. Новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер. Территорию за хлебозаводом, находящуюся в муниципальной собственности, мэрия собирается перевести из производственной зоны в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Это позволит возвести там жилые и коммерческие объекты. Актив выставят на торги.