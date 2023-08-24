В Ейске из-за жары сломалась холодильная установка и растаяла ледовая арена

В Ейске 37-градусная жара стала причиной поломки холодильной установки для ледового катка «Снежинка», сообщил в Telegram-канале глава района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

«При температуре воздуха 37 градусов началось таяние льда на ледовой арене “Снежинка”. Один из контуров холодильной установки ушел в ошибку и не запустился»,– написал районный руководитель.

По его словам, все попытки обслуживающей организации запустить первый контур не увенчались успехом, в результате чего отключился и второй контур. В итоге обслуживающая организация пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация холодильной установки не возможна. Кроме того, для ремонта нет запасных частей, так как их выпуск прекращен.

Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации по замене холодильного оборудования. Роман Бублик отметил, что уже получены коммерческие предложения. Есть предварительная договоренность с властями Кущевского района об организации тренировок ейских спортсменов на местной ледовой арене.

Наталья Решетняк

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