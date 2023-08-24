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Суд отправил в СИЗО главу компании, продававшей экскурсии для диггеров

Замосквореций суд Москвы арестовал до 21 октября главу компании «Спутник» Александра Кима, сообщил корреспондент BFM из зала суда. Он проходит по делу об организации незаконной экскурсии в коллекторы Москвы, которая привела к гибели восьми человек.

Господину Кимы предъявили обвинение по ч.3 статьи 238 УК РФ (об оказании услуг отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователь, настаивая на аресте, заявил, что действия гендиректора «Спутника» носят осознанный преступный характер и совершаются длительное время. Защита в свою очередь настаивала на том, что господин Ким не был знаком с организаторами экскурсии, а возглавляемая им компания работает как агрегатор туристических билетов.

20 августа гид-диггер проводил для группы из семи человек экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве. Из-за сильного ливня коллектор переполнился, и все восемь человек погибли, в их числе трое несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 статьи 238 УК РФ). Следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению экскурсии. Накануне, 23 августа был задержан один из них, Александр Ким, глава компании «Спутник», продававшей билеты в том числе на экскурсии в московские коллекторы, проход куда для обычных граждан запрещен законом.

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