Гидрометцентр: в Свердловской области зафиксированы первые заморозки

Ночью 23 августа в Свердловской области были зафиксированы первые осенние заморозки, сообщили в Уральском Гидрометцентре. На метеостанции Красноуфимск было -0,2 градуса, ночью 24 августа в Михайловске температура опускалась до -0,4 градусов.

25 августа, в пятницу, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью опустится до +5...+10, днем составит +12...+17. Ветер западный 3-8 м/с. В Екатеринбурге в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем будет небольшой дождь. Температура ночью составит +8...+10, днем — +15...+17. Ветер, как и в целом по области, западный 3-8 м/с.

В субботу, 26 августа, в области также будет облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой дождь. Ночью — +3...+8, днем — +12...+17. Ветер также ожидается западным 3-8 м/с. В Екатеринбург в субботу будет облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидается слабый дождь. Температура ночью — +6...+8, днем — +15...+17. Ветер западный 3-8 м/с.

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