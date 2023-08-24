Отходные части

Одной из задач реформы по обращению с отходами является снижение процента складываемого на полигонах мусора и увеличение доли сортировки. Воронежские власти внедряют раздельный сбор, а также заявили о планах по многомиллиардному строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов. Под Воронежем более четырех лет работает такой завод регоператора «Экотехнологии», обслуживающего город и восемь близлежащих муниципалитетов. Как работает мусоросортировочный комплекс — в галерее «Ъ-Черноземье».
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