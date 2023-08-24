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Отходные части

Как в Воронежской области сортируют мусор

Одной из задач реформы по обращению с отходами является снижение процента складываемого на полигонах мусора и увеличение доли сортировки. Воронежские власти внедряют раздельный сбор, а также заявили о планах по многомиллиардному строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов. Под Воронежем более четырех лет работает такой завод регоператора «Экотехнологии», обслуживающего город и восемь близлежащих муниципалитетов. Как работает мусоросортировочный комплекс — в галерее «Ъ-Черноземье».

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Мощность комплекса составляет 440 тыс. т отходов в год. Ежедневно сюда свозится около 1,2 тыс. т мусора из Воронежа и пригородных районов

Мощность комплекса составляет 440 тыс. т отходов в год. Ежедневно сюда свозится около 1,2 тыс. т мусора из Воронежа и пригородных районов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сюда приезжают абсолютно все мусоровозы. Отходы сначала сортируются, а уже потом часть, которую нельзя переработать, отправляется на расположенный рядом полигон на захоронение

Сюда приезжают абсолютно все мусоровозы. Отходы сначала сортируются, а уже потом часть, которую нельзя переработать, отправляется на расположенный рядом полигон на захоронение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сначала мусоровозы выгружаются в приемном отделении, где отделяются крупногабаритные отходы — мебель, древесина, шины и прочее

Сначала мусоровозы выгружаются в приемном отделении, где отделяются крупногабаритные отходы — мебель, древесина, шины и прочее

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Затем предназначенные на переработку отходы попадают в основной цех сортировки

Затем предназначенные на переработку отходы попадают в основной цех сортировки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пластик, стекло, бумагу, картон и алюминиевые банки на лентах по большей части сортируются вручную. В основном на заводе работают мигранты из Средней Азии. Одновременно на смене трудятся около 60 человек. Средняя зарплата — 30–35 тыс. рублей

Пластик, стекло, бумагу, картон и алюминиевые банки на лентах по большей части сортируются вручную. В основном на заводе работают мигранты из Средней Азии. Одновременно на смене трудятся около 60 человек. Средняя зарплата — 30–35 тыс. рублей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Есть и автоматическая сортировка. С помощью центрифуг отделяются черный металл, а также мелкий мусор

Есть и автоматическая сортировка. С помощью центрифуг отделяются черный металл, а также мелкий мусор

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Отсортированные отходы спрессовывается и затем отправляются на переработку в другие регионы. Стекло поступает в Ростовскую область, металл — в Волгоградскую, основные виды пластика — в Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую и Московскую, картон — в Воронежскую и Липецкую, резина — в Московскую

Отсортированные отходы спрессовывается и затем отправляются на переработку в другие регионы. Стекло поступает в Ростовскую область, металл — в Волгоградскую, основные виды пластика — в Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую и Московскую, картон — в Воронежскую и Липецкую, резина — в Московскую

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Единственная собственная переработка на комплексе — древесины. Из нее делают щепу, которая используется для нужд собственной котельной, а также на полигонах для пересыпки отходов. Любое другое производство из вторсырья — очень дорогостоящий проект, пояснил директор завода Игорь Дмитриев

Единственная собственная переработка на комплексе — древесины. Из нее делают щепу, которая используется для нужд собственной котельной, а также на полигонах для пересыпки отходов. Любое другое производство из вторсырья — очень дорогостоящий проект, пояснил директор завода Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С момента запуска объем сортировки вырос с 7% до 10%. За это же время объемы поступаемых отходов не выросли, и увеличения мощности пока не требуется, отметил Игорь Дмитриев

С момента запуска объем сортировки вырос с 7% до 10%. За это же время объемы поступаемых отходов не выросли, и увеличения мощности пока не требуется, отметил Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По словам директора завода, с начала спецоперации цены на вторсырье упали. Например, картон подешевел на 50–60%, а пластик — на 10–15%. Это связано с тем, что многие переработчики, особенно картоны, работали на экспорт. Завод планирует делать упор на извлечение более дорогих фракций.

По словам директора завода, с начала спецоперации цены на вторсырье упали. Например, картон подешевел на 50–60%, а пластик — на 10–15%. Это связано с тем, что многие переработчики, особенно картоны, работали на экспорт. Завод планирует делать упор на извлечение более дорогих фракций.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улучшить эффективность сортировки могут сами жители, разделяя отходы на «мокрые» (органика, средства гигиены и прочее) и «сухие» (стекло, пластик, металл, бумага). Для «сухого» мусора тоже требуется дополнительная сортировка, но если приедет мусоровоз сразу с фракциями для переработки, работникам будет легче

Улучшить эффективность сортировки могут сами жители, разделяя отходы на «мокрые» (органика, средства гигиены и прочее) и «сухие» (стекло, пластик, металл, бумага). Для «сухого» мусора тоже требуется дополнительная сортировка, но если приедет мусоровоз сразу с фракциями для переработки, работникам будет легче

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сейчас в регионе устанавливают отдельные контейнеры для «сухих» отходов, однако зачастую жители не видят разницы и кидают мусор без разбора (в том числе нередко из-за плохо различимых надписей). По словам гендиректора «Экотехнологий» Михаила Батищева, если в контейнер с «сухим» мусором попал хотя бы один «мокрый» мешок, весь объем уже не считается «сухим», и его сбрасывают в общий груз для дополнительной сортировки

Сейчас в регионе устанавливают отдельные контейнеры для «сухих» отходов, однако зачастую жители не видят разницы и кидают мусор без разбора (в том числе нередко из-за плохо различимых надписей). По словам гендиректора «Экотехнологий» Михаила Батищева, если в контейнер с «сухим» мусором попал хотя бы один «мокрый» мешок, весь объем уже не считается «сухим», и его сбрасывают в общий груз для дополнительной сортировки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На то, чтобы воронежцы научили разделять мусор на «сухой» и «мокрый», потребуется лет десять, считает Игорь Дмитриев

На то, чтобы воронежцы научили разделять мусор на «сухой» и «мокрый», потребуется лет десять, считает Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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Мощность комплекса составляет 440 тыс. т отходов в год. Ежедневно сюда свозится около 1,2 тыс. т мусора из Воронежа и пригородных районов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сюда приезжают абсолютно все мусоровозы. Отходы сначала сортируются, а уже потом часть, которую нельзя переработать, отправляется на расположенный рядом полигон на захоронение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сначала мусоровозы выгружаются в приемном отделении, где отделяются крупногабаритные отходы — мебель, древесина, шины и прочее

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Затем предназначенные на переработку отходы попадают в основной цех сортировки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пластик, стекло, бумагу, картон и алюминиевые банки на лентах по большей части сортируются вручную. В основном на заводе работают мигранты из Средней Азии. Одновременно на смене трудятся около 60 человек. Средняя зарплата — 30–35 тыс. рублей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Есть и автоматическая сортировка. С помощью центрифуг отделяются черный металл, а также мелкий мусор

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Отсортированные отходы спрессовывается и затем отправляются на переработку в другие регионы. Стекло поступает в Ростовскую область, металл — в Волгоградскую, основные виды пластика — в Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую и Московскую, картон — в Воронежскую и Липецкую, резина — в Московскую

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Единственная собственная переработка на комплексе — древесины. Из нее делают щепу, которая используется для нужд собственной котельной, а также на полигонах для пересыпки отходов. Любое другое производство из вторсырья — очень дорогостоящий проект, пояснил директор завода Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С момента запуска объем сортировки вырос с 7% до 10%. За это же время объемы поступаемых отходов не выросли, и увеличения мощности пока не требуется, отметил Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По словам директора завода, с начала спецоперации цены на вторсырье упали. Например, картон подешевел на 50–60%, а пластик — на 10–15%. Это связано с тем, что многие переработчики, особенно картоны, работали на экспорт. Завод планирует делать упор на извлечение более дорогих фракций.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улучшить эффективность сортировки могут сами жители, разделяя отходы на «мокрые» (органика, средства гигиены и прочее) и «сухие» (стекло, пластик, металл, бумага). Для «сухого» мусора тоже требуется дополнительная сортировка, но если приедет мусоровоз сразу с фракциями для переработки, работникам будет легче

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сейчас в регионе устанавливают отдельные контейнеры для «сухих» отходов, однако зачастую жители не видят разницы и кидают мусор без разбора (в том числе нередко из-за плохо различимых надписей). По словам гендиректора «Экотехнологий» Михаила Батищева, если в контейнер с «сухим» мусором попал хотя бы один «мокрый» мешок, весь объем уже не считается «сухим», и его сбрасывают в общий груз для дополнительной сортировки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На то, чтобы воронежцы научили разделять мусор на «сухой» и «мокрый», потребуется лет десять, считает Игорь Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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