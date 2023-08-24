Отходные части

Сейчас в регионе устанавливают отдельные контейнеры для «сухих» отходов, однако зачастую жители не видят разницы и кидают мусор без разбора (в том числе нередко из-за плохо различимых надписей). По словам гендиректора «Экотехнологий» Михаила Батищева, если в контейнер с «сухим» мусором попал хотя бы один «мокрый» мешок, весь объем уже не считается «сухим», и его сбрасывают в общий груз для дополнительной сортировки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов