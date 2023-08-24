Казахстанская команда выиграла хоккейный турнир в Омске

В предсезонном турнире команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Блинова в Омске по итогам матчей 23 августа стал известен победитель. Турнир досрочно выиграл астанинский «Барыс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Команда из Казахстана обыграла хозяев — омский «Авангард». Сибиряки вышли вперед после первого же своего броска, гол забил Рид Буше. Но первый период остался за астанинцами — 1:2, и в дальнейшем они своего преимущества не упустили. Итоговый счет — 3:4. Помимо американца за «Авангард» забили чех Либор Шулак и Иван Николишин.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», другой сибирский клуб КХЛ — «Сибирь» — принимает участие в предсезонном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге. В своем втором матче новосибирцы уступили череповецкой «Северстали» 0:1. Единственную шайбу они пропустили после исполнения буллита Егором Степановым. В турнирной таблице с двумя очками «Сибирь» идет третьей после «Северстали» и местного СКА (по четыре очка).

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Валерий Лавский