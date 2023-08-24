ВсеИнструменты.ру активно нанимали персонал в Новосибирске в 2023 году

Активный найм связан с открытием новых торговых точек и складских объектов. Больше всего новых сотрудников подбирали на позиции комплектовщиков и сборщиков на склады, менеджеров пунктов выдачи заказов, логистов, грузчиков. Также активно компания нанимала менеджеров по работе с клиентами, категорийных менеджеров, сотрудников бэк-офиса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру Фото: предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

«Сейчас нам особенно нужны молодые управленцы. Компания старается развивать их внутри, но стремительные темпы роста бизнеса (+50% год к году) не всегда позволяют закрыть эти вакансии только внутренним кадровым резервом. С начала года на руководящие позиции разного уровня к нам пришли более 30 кандидатов с рынка, но мы находимся в постоянном поиске квалифицированных специалистов и управленцев»,— рассказывает Олеся Субботина, руководитель отдела подбора товародвижения ВсеИнструменты.ру.

В компании каждый специалист может быть и своего рода предпринимателем в своем направлении деятельности — предлагать новые идеи, проекты и брать их в реализацию.

С начала 2023 года во ВсеИнструменты.ру пришли более 150 IT-специалистов. В последнее время отмечается тренд на «омоложение» кандидатов из IT-сферы, и компания подстраивается под этот тренд.

«Закрывать вакансии нам существенно помогает реферальная программа — сейчас каждый шестой сотрудник приходит в компанию по рекомендации знакомого, а в отдельных направлениях и каждый третий. Это говорит о том, что ребятам нравится наша компания, культура, задачи, многие готовы рекомендовать нас в качестве работодателя своим друзьям»,— добавляет Олеся».

ВсеИнструменты.ру — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Является ведущим DIY интернет-магазином по количеству онлайн-заказов (согласно Data Insight). Входит в топ-3 DIY магазинов по версии Инфолайн. В настоящее время ежемесячный трафик сайта ВсеИнструменты.ру превышает 30 млн посещений. Ассортимент насчитывает более 1 млн единиц товаров, доступных для продажи, 6 тыс. поставщиков и более 13 тыс. брендов. Самая широкая DIY-сеть страны — более 700 пунктов выдачи заказов в 279 городах России. Компания входит в топ-25 лучших работодателей России в категории крупнейших компаний по версии hh.ru.

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