«Динамо-Барнаул» обыграло «Новосибирск» в Кубке России по футболу

«Динамо-Барнаул» вышло в следующий раунд футбольного Кубка России. Команда из столицы Алтайского края в 1/128 финала обыграла «Новосибирск».

Матч, состоявшийся в Барнауле 23 августа, завершился победой хозяев со счетом 3:2. У динамовцев отличились Артем Яркин, Артем Фоминых и Руслан Леонов; у новосибирцев — Егор Глухов и Глеб Бахарев.

«Самое главное — зрителям понравилось. Для зрителей матч был очень хороший, для тренеров — не очень»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Барнаул» Олег Яковлев. Наставник «Новосибирска» Алексей Медведев посетовал на то, что команда не смогла победить, создав «15 голевых моментов».

Еще одна сибирская команда — «Иркутск» — в этом же раунде Кубка России уступила дома «Динамо-Владивосток». Матч завершился со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были приморцы — 4:2. Динамовцы Барнаула и Владивостока встретятся друг с другом в следующем раунде в середине сентября.

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Валерий Лавский