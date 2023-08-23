ФСБ изъяла у безработного жителя Крыма более 30 кг конопли на 40 млн рублей

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Джанкойского района более 30 кг каннабиса и частей конопли более чем на 40 млн руб. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

32-летний безработный начал заниматься незаконной деятельностью для сбыта оптом и в розницу в апреле 2023 года. Он сам выращивал запрещенное растение на территории брошенных сельхозугодий Крыма. Для просушки и хранения собранного урожая мужчина использовал бесхозное домовладение рядом со своим местом жительства. Там сотрудники УФСБ обнаружили в пересчете на сухое вещество 11,3 кг каннабиса и 20,2 кг частей конопли.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Киевский районный суд Крыма заключил его под стражу на два месяца.

Татьяна Ручкина

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