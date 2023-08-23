В хостеле Евпатории нашли 47 незаконных мигрантов

Полиция и Росгвардия выявила в хостеле Евпатории 47 иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Крыму.

На мигрантов составили 41 материал об административном правонарушении. В отношении 16 иностранцев суд принял решение о выдворении. Остальным нарушителям назначен штраф.

Полиция также установила, что организатор хостела собрал не полный пакет необходимых документов. В отношении него проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых примут решение в соответствии с действующим законодательством.

В Краснодаре задержали 76 мигрантов после проведенных рейдов в ЖК «Самолет». Семерым из них грозит административное выдворение за пределы страны.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram