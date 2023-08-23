Главные новости за 23 августа. Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Тамбов

Первую линию метробуса в Воронеже планируется построить в 2026-2027 годах.

Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественной церемонии, посвященной открытию первой очереди историко-мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри.

В результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского горокруга Белгородской области погибли трое мирных жителей.

После обнаружения мяса с сибирской язвой управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в деревне Ворошнево Курской области селекционно-семеноводческий центр за 850 млн руб.

При повторном рассмотрении административного дела воронежца Дмитрия Щербатюка, вышедшего на одиночный пикет с антивоенным плакатом, суд назначил ему штраф.

Министерство финансов Тамбовской области объявило поиск подрядчиков для открытия двух кредитных линий с лимитом в 700 млн и 850 млн руб.

Базу отдыха «Зеленая долина» на берегу реки Воронеж в селе Введенка Липецкой области продают за 90 млн руб.

Администрация Новохоперского района Воронежской области расторгла контракт на возведение школы на 1,1 тыс. мест в райцентре с местным ООО «КМ-Строй» из-за отставания от графика работ.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о начале формирования третьего именного артиллерийского дивизиона.