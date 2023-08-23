«Яндекс Погода»: 24 августа в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +24°

В четверг, 24 августа, в Черноземье ожидается облачная погода с прояснениями. Среднесуточная температура воздуха составит от +21° до +24°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где воздух прогреется до +24°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовской и Орловской областей, где отметка термометра достигнет лишь +21°. В остальных регионах Черноземья ожидается +22-23°. Также синоптики прогнозируют по всему макрорегиону облачную погоду с прояснениями.

Алина Морозова

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