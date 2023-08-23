Жительница Шебекина попросила возместить стоимость утраченной при обстрелах шубы

Возместить стоимость утраченной при обстрелах ВСУ шубы попросила белгородского губернатора Вячеслава Гладкова жительница Шебекина. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Женщина озвучила свою просьбу во время выездной планерки господина Гладкова по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке.

По словам губернатора, женщина «очень эмоционально» высказала претензии по поводу недостаточного, как ей кажется, объема поддержки, которая уже была оказана. Шуба была одним из утраченных предметов, стоимость которых она просила возместить. При этом, как выяснилось, женщина едет со всей семьей отдыхать на юг.

После этого глава региона встретился с пенсионеркой из Новой Таволжанки, которая также получила выплату на восстановление утраченного имущества. В отличие от жительницы Шебекина, она сохранила деньги для покупки необходимых вещей после восстановления ее дома, рассказал господин Гладков.

«Конечно, люди разные, ситуация очень сложная. Но, несмотря иногда на неоднозначность позиции пострадавших жителей, понимаем, что они не виноваты, людям просто тяжело, мы хотим помочь и обязательно поможем в меру своих возможностей»,— заключил губернатор

Глава региона добавил, что строители восстановили около 117 тыс. кв. м кровли и заменили более 22 тыс. кв. м поврежденных оконных блоков в Шебекине и Новой Таволжанке. Приступили к внутренней отделке помещений, которую господин Гладков считает одним из самых сложных процессов, «потому что к каждому объекту нужно найти свой подход».

Алина Морозова

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