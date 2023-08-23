Тутаевский детсад остался без мяса из-за недобросовестного поставщика

Инспекция ярославского УФАС включила ООО «ТДМ» в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения контракта по поставке мясной продукции в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФАС России по Ярославской области Фото: УФАС России по Ярославской области

В Тутаеве МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» и ООО «ТДМ» заключили контракт, согласно которому до 30 сентября поставщик отдельными партиями должен был доставить мясо курицы и говядины. Однако подрядчик не доставил мясо и проигнорировал просьбу заказчика поставить продукты в малых объемах.

«Учитывая, что организация не предприняла всех необходимых мер для надлежащего исполнения контракта, инспекция Ярославского УФАС России приняла решение о включении сведений в отношении ООО «ТДМ» в РНП сроком на 2 года»,— сообщили в пресс-службе УФАС.

Сейчас антимонопольный орган рассматривает аналогичное заявление от другого детского сада — МДОУ №4 «Буратино».

Алла Чижова