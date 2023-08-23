Воронежские сахарные заводы ГК «Продимекс» начнут работу до конца августа

ГК «Продимекс» приступила к переработке свеклы урожая 2023 года: в Ставропольском и Краснодарском краях заработали заводы АО «Ставропольсахар» и АО «Успенский сахарник».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с хорошими ожиданиями по качеству сырья до 1 сентября планируется запуск всех заводов в Воронежской области. Перед началом работы на предприятиях проводится «холодная» прокачка и тестирование оборудования после ремонта в потоке воды.

К уборке урожая в регионе уже приступили. В ГК «Продимекс» прогнозируют, что в текущем сезоне может быть собрано более 4 млн тонн свеклы.

Лискинский и Хохольский сахарные заводы, а также расположенный в Калачеевском районе завод «Кристалл» должны заработать 25 августа, Елань-Коленовский и Эртильский заводы — 28 августа, а Ольховатский и Перелешинский сахарные комбинаты — 30 августа.

Кроме того, АО «Ольховатский сахарный комбинат» с 22 августа будет перерабатывать сироп. Еще до начала сезона переработки сахарной свеклы из сиропа планируется выработать около 2 тыс. тонн сахара.

На многих заводах ГК открыты вакансии на сезон переработки свеклы, идет комплектация смен рабочими специальностями. Отделы кадров интенсивно занимаются привлечением специалистов.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.