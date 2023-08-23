Движение по мосту в Липецкой области ограничат из-за ремонта

Движение по мосту над железнодорожными путями на 288-м километре дороги «Обход Липецка» будет ограничено с 20:00 23 августа. Проезд планируется организовать по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщило управление дорог и транспорта региона.

Ограничение связано с восстановлением покрытия проезжей части. Работы, которые организует структура Федерального дорожного агентства «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков», будут производить по ночам, «чтобы избежать заторов». Их планируют завершить 25 августа.

Ранее стало известно, что в Воронежской области почти на месяц перекроют участок трассы «Каспий».

Алина Морозова

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