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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 23 августа

Запоминающиеся кадры среды

Задымленный пляж в Греции, последствия падения беспилотника в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Джуигальпа, Никарагуа. Пума облизывает своего детеныша-альбиноса, родившегося в зоопарке

Джуигальпа, Никарагуа. Пума облизывает своего детеныша-альбиноса, родившегося в зоопарке

Фото: Reuters / Maynor Valenzuela

Александруполис, Греция. Над пляжем поднимается дым от лесных пожаров

Александруполис, Греция. Над пляжем поднимается дым от лесных пожаров

Фото: Reuters / Alexandros Avramidis

Москва. Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Москва. Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Шамони, Франция. Альпинисты спускаются с Монблана

Шамони, Франция. Альпинисты спускаются с Монблана

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Донецк. Местная жительница осматривает повреждения в своей квартире

Донецк. Местная жительница осматривает повреждения в своей квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сеул, Южная Корея. Демонстранты выступают против планов Японии по сбросу сточных воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан

Сеул, Южная Корея. Демонстранты выступают против планов Японии по сбросу сточных воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Секенани, Кения. Представители народа масаи поют и прыгают на фестивале в честь миграции антилоп гну в национальном заповеднике Маасаи Мара

Секенани, Кения. Представители народа масаи поют и прыгают на фестивале в честь миграции антилоп гну в национальном заповеднике Маасаи Мара

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

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Джуигальпа, Никарагуа. Пума облизывает своего детеныша-альбиноса, родившегося в зоопарке

Фото: Reuters / Maynor Valenzuela

Александруполис, Греция. Над пляжем поднимается дым от лесных пожаров

Фото: Reuters / Alexandros Avramidis

Москва. Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Шамони, Франция. Альпинисты спускаются с Монблана

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Донецк. Местная жительница осматривает повреждения в своей квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сеул, Южная Корея. Демонстранты выступают против планов Японии по сбросу сточных воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Секенани, Кения. Представители народа масаи поют и прыгают на фестивале в честь миграции антилоп гну в национальном заповеднике Маасаи Мара

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

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