Фото дня: 23 августа

Задымленный пляж в Греции, последствия падения беспилотника в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джуигальпа, Никарагуа. Пума облизывает своего детеныша-альбиноса, родившегося в зоопарке Фото: Reuters / Maynor Valenzuela Александруполис, Греция. Над пляжем поднимается дым от лесных пожаров Фото: Reuters / Alexandros Avramidis Москва. Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Шамони, Франция. Альпинисты спускаются с Монблана Фото: Reuters / Denis Balibouse Донецк. Местная жительница осматривает повреждения в своей квартире Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Сеул, Южная Корея. Демонстранты выступают против планов Японии по сбросу сточных воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Секенани, Кения. Представители народа масаи поют и прыгают на фестивале в честь миграции антилоп гну в национальном заповеднике Маасаи Мара Фото: Reuters / Thomas Mukoya Следующая фотография 1 / 7 Джуигальпа, Никарагуа. Пума облизывает своего детеныша-альбиноса, родившегося в зоопарке Фото: Reuters / Maynor Valenzuela Александруполис, Греция. Над пляжем поднимается дым от лесных пожаров Фото: Reuters / Alexandros Avramidis Москва. Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Шамони, Франция. Альпинисты спускаются с Монблана Фото: Reuters / Denis Balibouse Донецк. Местная жительница осматривает повреждения в своей квартире Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Сеул, Южная Корея. Демонстранты выступают против планов Японии по сбросу сточных воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в океан Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Секенани, Кения. Представители народа масаи поют и прыгают на фестивале в честь миграции антилоп гну в национальном заповеднике Маасаи Мара Фото: Reuters / Thomas Mukoya