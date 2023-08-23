В Ярославской области скончался глава сельского поселения

Глава Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области Александр Сорокин скоропостижно скончался. Об этом сообщил председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий.

Александр Сорокин был главой сельского поселения с 2009 года. Скончался господин Сорокин в возрасте 67 лет.

«Всю свою жизнь Александр Константинович посвятил работе на селе. В 1974 году окончил СПТУ № 4 по специальности тракторист-машинист 3 класса. После службы в армии в 1978 году устроился на работу в качестве водителя в совхоз «Захарьино». В 2001 году стал председателем СПК «Соть»,— написал господин Боровицкий.

Алла Чижова