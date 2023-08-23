Скончался доцент факультета компьютерных наук ВГУ Игорь Абрамов

На 71-м году жизни скончался доцент факультета компьютерных наук (ФКН) Воронежского госуниверситета (ВГУ) Игорь Абрамов. Он также был кандидатом технических наук. Об этом сообщила пресс-служба вуза, не называя причину смерти педагога.

Общий стаж работы господина Абрамова составляет 41 год, последние десять лет он преподавал в ВГУ такие дисциплины, как «Моделирование бизнес-процессов», «Основы компьютерной бухгалтерии», «Информационные технологии управления маркетингом» и так далее.

«За время работы на кафедре он постоянно готовил и издавал учебно-методические материалы по новым направлениям моделирования и анализа бизнес-процессов, принимал активное участие в становлении и развитии учебного направления автоматизации бизнес-процессов, руководил выпускными работами студентов ФКН. Его научные интересы были связаны с тематикой риск-менеджмента»,— рассказали в пресс-службе вуза.

По данным Rusprofile.ru, Игорь Абрамов также был генеральным директором и бенефициаром ООО Аналитический центр «Питон». Компания была зарегистрирована в Воронеже в 2018 году для детальности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. 2022 год компания закончила без выручки и чистой прибыли, в 2021-м году выручка составляла 62 тыс. руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте