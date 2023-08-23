В Башкирии парку «Патриот» предоставят в аренду без торгов 221,9 га

Минземимущество Башкирии заключит с АНО «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан “Патриот”» договор аренды земельного участка в Юматовском сельсовете. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Площадь участка с видом разрешенного использования «спорт» превышает 221,9 га. Его кадастровая стоимость составляет 362 млн руб. Организация получит земли без торгов.

Участок предоставлен для реализации инвестпроекта по строительству объекта социально-культурного назначения.

В настоящее время в парке построены два быстровозводимых жилых модуля, казарма для курсантов, спортивная площадка, десантная вышка, трасса для соревнований «Гонка героев» и комплекс «Партизанская деревня». К осени планируется возвести еще два жилых, физкультурно-оздоровительный комплекс, столовую, тир, зону для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами и пейнтбольную площадку.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте