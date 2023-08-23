Акции VinFast выросли вдвое по итогам торгов вторника

Акции вьетнамского производителя электромобилей VinFast, который провел IPO в США на прошлой неделе, подорожали по итогам торгов вторника на Nasdaq на 109%, до $36,72 за каждую. Компания теперь оценивается в $85 млрд, что вновь сделало ее дороже таких автоконцернов, как Ford Motor, General Motors и BMW Group.

Акции VinFast крайне волатильны с первого же дня торгов. По итогам первого дня они выросли более чем на 68%, однако коррекция началась почти немедленно. Волатильность акций VinFast связана в числе прочего с тем, что их было выпущено сравнительно небольшое количество — всего 1% от общего акционерного капитала, так что продажа и покупка сильно влияют на цену. Остальные акции находятся под контролем основателя компании и самого богатого человека Вьетнама — Фам Нят Выонга.

Представитель VinFast заявил CNN, что после столь «теплого приема» рынком компания готова рассмотреть вариант дополнительного выпуска акций на свободный рынок. Произойти это может в течение полугода-года.

Кирилл Сарханянц