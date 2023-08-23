Обвиняемому во взятке орловскому полицейскому ужесточили меру пресечения

Орловский облсуд отменил постановление Заводского райсуда о заключении под домашний арест начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД «Орловский» Сергея Кончакова по уголовному делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Мужчину отправили в СИЗО до 6 октября, взяв под стражу в зале облсуда.

Как следует из апелляционного определения, полицейскому предъявлено обвинение во взятке. Регионального управление Следственного комитета России считает, что в августе он получил от директора одного из СНТ Орловского района незаконное вознаграждение за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения им денежных средств. При получении сотрудником МВД второй части взятки в сумме 350 тыс. руб. он был задержан.

Ужесточая меру пресечения для обвиняемого, облсуд принял во внимание, что тот может скрыться или воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Решение может быть обжаловано.

Сергей Толмачев