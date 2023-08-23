Обвиняемому во взятке орловскому полицейскому ужесточили меру пресечения

Орловский облсуд отменил постановление Заводского райсуда о заключении под домашний арест начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД «Орловский» Сергея Кончакова по уголовному делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Мужчину отправили в СИЗО до 6 октября, взяв под стражу в зале облсуда.
Как следует из апелляционного определения, полицейскому предъявлено обвинение во взятке. Регионального управление Следственного комитета России считает, что в августе он получил от директора одного из СНТ Орловского района незаконное вознаграждение за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения им денежных средств. При получении сотрудником МВД второй части взятки в сумме 350 тыс. руб. он был задержан.
Ужесточая меру пресечения для обвиняемого, облсуд принял во внимание, что тот может скрыться или воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Решение может быть обжаловано.