Гидрометцентр Кубани: дожди в Сочи пройдут не раньше сентября

На территории Сочи дожди прогнозируются не ранее сентября. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр Краснодарского края, небольшой дождь ожидается в первых числах месяца.
Фото: loon.site
На курорте продолжают сохраняться высокие температуры воздуха, осадков в ближайшее время не ожидается. При этом в городе не было дождей уже более двух недель.
Из-за этого местами обмелела крупная река Сочи. Как отметили в пресс-службе Сочинского нацпарка, на объекте пересохли все три Агурских водопада, уменьшилось количество воды на водопадах Два брата. При этом в Сочинском нацпарке отмечают, что такое явление наблюдается почти каждое лето, поэтому река Агура вернется «в привычное русло» как только на юге России пройдут дожди.
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