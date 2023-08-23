В Сочи прокуратура начала проверку после падения дерева на двух женщин

В Сочи прокуратура организовала проверку по факту падения дерева на сотрудниц Зала органной и камерной музыки им. А. Дебольской, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь»,— отмечено в сообщении.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований законодательства при содержании зеленых насаждений и благоустройстве территории, а также охраны труда.

В соцмедиа сообщают, что дерево упало на двух женщин во дворе учреждения, когда они сидели на скамейке.

Наталья Решетняк

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