В Геленджике вступил в силу приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Геленджику и его сообщников, которые были осуждены к реальным срокам за мошенничество и превышение полномочий (ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела по жалобе на приговор Геленджикского городского суда… Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора и, согласившись с выводами, оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

В июне этого года Геленджикский горсуд приговорил бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска Ростома Чилингаряна к шести годам колонии за мошенничество и превышение полномочий. Его сообщники Иван Федоренко и Иван Сахаров получили три и два года лишения свободы соответственно.

Согласно приговору, 21 июня 2021 года Ростом Чилингарян, передвигаясь на автомобиле по городу Геленджику, преградил путь машине, в которой находились двое предпринимателей, после чего доставил мужчин в отдел полиции и начал угрожать, что может возбудить против них уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Чтобы решить вопрос, он потребовал 1,7 млн руб. Родные задержанных передали Чилингаряну 700 тыс. руб., еще 1 млн руб. получили в Москве его сообщники. После освобождения пострадавшие обратились в органы Следственного комитета РФ с заявлением о преступлении.

Наталья Решетняк

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