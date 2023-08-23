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После обнаружения мяса с сибирской язвой в Воронеже возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления СКР по Воронежской области 22 августа возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли по неосторожности распространение эпизоотий (ч.1 ст.249 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на два года). Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах региона, фабула дела отражает путь зараженного сибирской язвой мяса из личного подсобного хозяйства в селе Красные Холмы Панинского района до прилавка крытого рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа.

Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ

Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ

«Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР продолжают проведение оперативных и следственных мероприятий. Дается правовая оценка участникам этого маршрута. Очевидно, что в дальнейшем они будут привлечены к определенной ответственности, в зависимости от степени своего участия в сложившейся ситуации»,- рассказал один из собеседников «Ъ-Черноземье». Официально в региональном управлении СКР и в УФСБ расследование пока не комментируют.

Сегодня в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям сообщили, что отобрали 14 проб от говядины и от продукции, находящейся на совместном хранении, в холодильниках рыка «1000 мелочей». В двух образцах говядины 21 августа был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. В ведомстве уточнили, что вчера «опасную продукцию» оперативно сожгли, а на рынке проходят «дезинфекционные мероприятия».

Владимир Зоркий

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