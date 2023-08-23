На Кубани будут судить экс-сотрудницу банка за мошенничество на 35 млн рублей

Жительница Белореченского района предстанет перед судом по делу о мошенничестве с ущербом более 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 27-летняя обвиняемая, пользуясь опытом работы в банковской сфере, несколько месяцев обманывала знакомых, предлагая выгодно инвестировать в акции. Девушка гарантировала 100% дохода от вложенной суммы за короткий срок, что намного выше процентных ставок по вкладам физлиц, установленных банком. При этом никакие брокерские счета или вклады она не открывала. Часть украденных средств девушка выплачивала клиентам, чтобы придать видимость выполнения обязательств. Всего бывшая сотрудница банка обманула 23 вкладчика на более чем 35 млн руб., а также одного знакомого, беспроцентно заняв у него 800 тыс. руб. на развитие бизнеса.

Уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленница находится под домашним арестом на период предварительного следствия. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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