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Прокуратура посчитала недостаточным число автобусов на маршруте в Ярославле

В Ярославле на маршрут №22 выходит недостаточное количество транспорта, к такому выводу пришла прокуратура в ходе проверки по жалобе жительницы города (копия ответа имеется в редакции «Ъ-Ярославль»).

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ярославскую прокуратуру неоднократно обращались жители региона с информацией о нарушениях на автобусном маршруте №22 «ЯМЗ-Нижний поселок». Согласно контракту, перевозчик ООО «СтарТранс» выпускает на маршрут 4 единицы, а интервал движения составляет 20-30 минут. При этом до транспортной реформы на маршруте работали 6 автобусов среднего класса.

«По результатам обследования ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», проведенного 31.05.2023, установлено, что заполняемость по маршруту № 22 с 06:50 до 7:30 по пятибалльной шкале составляет 4,5 балла, а с 7:30 до 8:30 — 3,6 балла, что свидетельствует о высоком уровне пассажиропотока на данном направлении и недостаточном количестве выпускаемых на маршрут транспортных средств, и влечет нарушение охраняемых законом интересов граждан и их обоснованное обращение за защитой своих прав в уполномоченные органы»,— говорится в ответе прокуратуры на обращение местной жительницы.

На основании этих данных директору департамента транспорта внесено представление, а «Организатор перевозок» запланировал мониторинг наполняемости этого и других маршрутов, следующих из Нижнего поселка в центр Ярославля. По итогам мониторинга возможны корректировки на исследуемых маршрутах.

Алла Чижова

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