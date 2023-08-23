Кубанским экспортерам сельхозпродукции компенсируют логистические затраты

Изменения, внесенные в постановление правительства РФ, которые вступят в силу со следующего года, позволят кубанским агроэкспортерам в наименее развитые страны компенсировать затраты на транспортировку, в некоторых случаях в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что в документе утверждены отдельные категории, подлежащие компенсации. Среди них продукция животноводства, птица, рыба и их производные, мука, молочные продукты, мед, растения, овощи, орехи, фрукты и многое другое. Поставщикам сливок, сыра, сыворотки и молока смогут компенсировать понесенные на логистику затраты полностью. В остальных случаях компенсация составит 25%.

Со ссылкой на данные регионального минсельхоза отмечается, что на категории агропродукции, попадающие под субсидирование, с начала текщего года фиксируется спрос на внешних рынках. Экспорт молочной и мясной продукции в денежном выражении вырос до $40 млн, это на 50% выше аналогичного периода прошлого года. Экспорт готовой пищевой продукции вырос до $86,6 млн, что на 8% превышает прошлогодние показатели.

Михаил Волкодав

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