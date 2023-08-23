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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 93 различными боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону за «прошедшие сутки». 22 августа ВСУ использовали не менее 93 различных боеприпасов, в результате погибли трое граждан в Валуйском городском округе (об этом происшествии губернатор Вячеслав Гладков сообщил утром 23 августа), в двух населенных пунктах пострадали строения и коммунальные сети.

В Белгородском районе по МАПП «Нехотеевка» со стороны Украины выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – два. Также в Журавлевке с БПЛА сбросили семь взрывных устройств. В хуторе Варишкин с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.

В Валуйском горокруге беспилотник сбросил четыре осколочных боеприпаса на территорию санатория в селе Лавы. Там на месте погибли двое мужчин, еще один умер от полученных ран уже после приезда медиков. На двух этажах санатория повреждены окна и фасад здания.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – по ней зафиксировано 13 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, по селу Дроновка – два минометных снаряда. Между селами Ивановская Лисица и Антоновка сбит БПЛА самолетного типа.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Поповка – установлено 11 прилетов. В двух частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады, кровля, заборные ограждения. Там же была повреждена линия газоснабжения, на которой сейчас трудятся аварийные службы. На окраине села Поповка с БПЛА сбросили пять осколочных боеприпасов, а по окраине села Староселье выпустили четыре артиллерийских снаряда, а затем с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпустили десять артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – пять минометных снарядов. Под минометный обстрел попал и хутор Панков – зафиксировано девять прилетов. В результате был повреждена линия электропередачи.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 87 единиц боеприпасов.

Владимир Зоркий

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