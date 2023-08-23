В Уфе установят стенды с изображением утраченных памятников архитектуры

Администрация Уфы на аукционе 1 сентября выберет поставщика пяти информационных стендов с элементами дополненной реальности, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 2 млн руб., он будет оплачен из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Как следует из аукционной документации, стенды из стальной профильной трубы и закаленного стекла (или оргстекла) необходимо установить в течение месяца после заключения контракта. На них должны быть нанесены 3D-изображения обликов утраченных объектов архитектурного наследия и их описание (список объектов не указан).

Высота стендов — 2,15 м, ширина — 1 м. Поставщик обязан дать гарантию на изделия — один год.

Майя Иванова

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