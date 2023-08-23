В белгородских селах при обстреле ВСУ повреждены девять частных домов и машина

Под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В инцидентах никто не пострадал.

В результате попадания семи снарядов ствольной артиллерии в селе Козинка повреждены девять частных домовладений и легковой автомобиль.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте, подворовой обход продолжается»,— заключил глава региона.

Сегодня утром при атаке беспилотником санатория в Валуйском городском округе погибли трое мирных жителей. Двое мужчин скончались на месте ЧП, третий — на руках медиков.

Алина Морозова

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