На Кубани растет число нарушений, связанных с временным ввозом автомобилей

Краснодарская таможня с начала 2023 года возбудила в пять раз больше административных дел за незаконные операции, а также нарушение правил ввоза транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарская таможня Фото: Краснодарская таможня

В ходе совместных рейдов с представителями Госавтоинспекции Кубани и региональным минтрансом возбуждено 30 дел об административных правонарушениях.

Уточняется, что выявлены многочисленные случаи незаконной передачи транспортных средств, временно ввезенных гражданами Республики Абхазия для личного пользования, третьим лицам. Кроме того, были установлены случаи предоставления сотрудникам ГИБДД и должностным лицам Краснодарской таможни комплектов поддельных таможенных документов, указывающих на ввоз транспортных средств в ином статусе.

«Основные нарушения связаны с незаконным использованием транспортных средств международной перевозки во внутренних перевозках, передачей права пользования другим лицам, нарушением срока временного ввоза, а также их недекларированием в соответствии с таможенными правилами»,— рассказал заместитель начальника таможни Евгений Терлянский.

Наталья Решетняк

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