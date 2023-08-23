Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Сегодня, 23 августа, примерно в 11:30 над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Над каким районом был сбит беспилотник в ведомстве не уточнили.

Белгородская область ежедневно подвергается атакам беспилотников и обстрелов со стороны Украины. Сегодня в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Это произошло после того, как украинский беспилотник скинул на объект очередной снаряд. Предыдущая атака на санаторий произошла двумя часами ранее.

Также сегодня системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж