В Джанкое задержан руководитель местной экстремистской организации иеговистов

В Джанкое полицией задержан руководитель местной экстремистской организации «Свидетели Иеговы "Сиваш"». Об этом сообщает МВД по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Крыму Фото: пресс-служба МВД по Крыму

По данным правоохранителей, мужчина с 2021 года организовывал деятельность ячейки, входящей в структуру запрещенной в России экстремистской организации «Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"». Сообщается, что он организовывал у себя дома собрания, где последователи течения изучали и обсуждали соответствующие тексты и религиозные положения, там же распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения «Свидетели Иеговы» над другими традиционными религиями.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к незаконной деятельности запрещенной религиозной ячейки.

. Андрей Петров

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