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Коммерсантъ FM
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ФСБ нашла в ЛНР более 100 икон, предназначавшихся для вывоза на Украину

Сотрудники ФСБ в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили более 100 православных икон. Их якобы планировали вывезти на Украину весной 2022 года. В правоохранительных органах уточнили, что стоимость некоторых икон превышает 1 млн руб.

По данным ФСБ, иконы были найдены в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов в северной части региона. Название фирмы не приводится.

«Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника, частным лицам, на территорию Украины», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

В июне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы для их сохранности. По мнению господина Нарышкина, так «западные разорители гробниц» присвоили «бесценные святыни Русского мира».

Лаура Кеффер

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