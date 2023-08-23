Компания бывшего вице-губернатора Батанова арендовала офис в центре Петербурга

Компания ООО «Авроид», директором которой является бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, арендовала офис в историческом центре города, рядом с «Пассажем». Он расположен в БЦ «Итальянская, 17», принадлежащем компании Jensen Group. «Авроид» займет в нем более 1,1 тыс. кв. метров, сообщает 23 августа АБН.

Как уточняет портал, условия договора, включая ставку аренды, на данный момент пока не раскрываются. При этом, согласно статистическим данным NF Group, по итогам первого полугодия 2023 года средневзвешенная арендная ставка в бизнес–центрах класса А в Петербурге составляет 2210 рублей за 1 кв. метр в месяц.

ООО «Авроид», согласно базе СПАРК, было зарегистрировано в конце января этого года в Калининграде. В апреле компанию выкупила F+tech (ООО «Ф–Плюс Оборудование и Разработки», которое зарегистрировано в Петербурге). Данная компания специализируется на разработке оборудования и электроники. Одновременно с этим F+tech стала собственником ООО «Гиперус», генеральным директором которого также является господин Батанов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бывший вице-губернатор Петербурга и основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров основали в России закрытый паевый венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы.

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