В Павловском районе Кубани в «лобовом» ДТП пострадали шесть человек

В Павловском районе Кубани на автодороге «Кавказ» в результате «лобового» ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Авария произошла вечером во вторник, но сообщили о ней только сейчас.

По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. Одним из шести пострадавших в ДТП оказался 17-летний юноша.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Михаил Волкодав

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