На Кубани средний размер автокредита в июле вырос на 3%

Средний размер выданных в Краснодарском крае автокредитов в июле 2023 года составил рекордные 1,45 млн руб., увеличившись на 3,1% (месяц к месяцу), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По этому показателю Кубань заняла шестое место среди российских регионов. Лидером рейтинга стала Москва, где за указанный период средний размер выданных автокредитов составил 1,95 млн руб. Далее следуют Московская область (1,72 млн руб) и Санкт-Петербург (1,71 млн руб.).

В целом по России средний чек автокредита в июле 2023 года составил рекордные 1,43 млн руб., что на 5% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (1,36 млн руб.)

«Росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наталья Решетняк

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