В Ярославле школу на Пашуковской сдадут к концу года

В Ярославле строящуюся школу №92 на улице Пашуковской сдадут до конца 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа №92 на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Школа №92 на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на Пашуковской должны были сдать 30 ноября 2022 года, затем срок перенесли на 30 июня 2023 года. Потом мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о планах сдачи к 1 сентября. В июле родителей первоклассников уже предупредили, что школа, куда они записаны, не откроется 1 сентября.

Сегодня в ответ на вопрос местной жительницы в мэрии сообщили, что ввод школы запланирован до конца года, как уточняется, в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения РФ и ярославским правительством.

«Мэрия Ярославля принимает все возможные меры для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в максимально короткие сроки»,— подчеркнули в мэрии.

Напомним, в новую школу набрали пять первых классов. Дети до окончания строительства школы на Пашуковской будут учиться в школе №60. В мэрии сообщили, что решение о наборе в 2-10 классы будет принято только после ввода школы в эксплуатацию.

Алла Чижова