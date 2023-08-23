В Геленджике турист избил пенсионера на платной парковке

В Геленджике полиция проводит проверку по факту драки двух мужчин на парковке в районе улицы Советской, сообщили в пресс-службе отделе МВД России по городу.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео потасовки. На кадрах запечатлено, как молодой человек спорит с пенсионером (сотрудником парковки), после чего нападает на пожилого мужчину и бросает его в сторону павильона. Со слов очевидцев, пострадавший ударился головой о стекло.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего конфликта, по результатам проверки виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Геленджике задержали двух приезжих, устроивших драку с охранниками в одном из заведений общественного питания города.

Наталья Решетняк

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