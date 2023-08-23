На Курской АЭС после модернизации запущен третий энергоблок

21 августа энергоблок №3 Курской атомной электростанции выве-ден на номинальную мощность после ремонта «с элементами модернизации». Программу ремонта выполнили на 16 суток раньше плана, сообщили «Ъ-Черноземье» в управлении информации АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там отметили, что сокращение сроков должно позволить станции дополни-тельно выработать свыше 380 млн кВт/ч электроэнергии. «Во время ремонта применены технологии, которые позволили с наименьшими затратами выпол-нить весь комплекс работ по более чем 10 тыс. технических позиций. В числе основных регламентных работ - измерения 240 технологических каналов и 20-ти регулирующих каналов системы управления и защиты. Выполнены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации – управление ресурсными характеристиками реакторной установки в 148 ячейках, замена генераторных выключателей и другого оборудования. В ремонте приняли участие более 2 тыс. человек»,– сообщил начальник отдела управления ремонтом Курской АЭС Роман Свиридов.

С момента пуска в 1983 году третий энергоблок Курской АЭС выработал более 258 млрд кВт/ч электроэнергии. Сегодня на станции к энергосистеме подклю-чены второй и третий энергоблоки, блок №4 с 18 августа находится в планово-предупредительном среднем ремонте (его срок рассчитан на 65 суток). Пер-вый энергоблок находится в режиме эксплуатации без генерации.

Владимир Зоркий