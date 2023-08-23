Россельхознадзор подтвердил сжигание «опасной продукции» из воронежского рынка

В камерах хранения воронежского рынка «1000 мелочей» (управляет ООО «УК ''Торс''») специалистами управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям было отобрано 14 проб от говядины и от продукции, находящейся на совместном хранении. Только в двух образцах говядины 21 августа обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ

Там сообщили, что отобранные образцы были направлены в Белгородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований теруправление Россельхознадзора выдало требования о приостановлении реализации, перемещения и вывоза животноводческой продукции «1000 мелочей», а также выдачи ветеринарных сопроводительных документов на рынке.

Указом губернатора 22 августа были установлены ограничительные мероприятия по сибирской язве на отдельной территории Воронежа. В тот же день сотрудники государственной ветеринарной службы области в присутствии представителей Россельхознадзора, других служб «провели сжигание опасной продукции». На данный момент на рынке продолжаются «дезинфекционные мероприятия».

Владимир Зоркий