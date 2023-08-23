Шесть «умных» светофоров установят на оживленных перекрестках Краснодара

Светофоры с дополнительными возможностями установят до конца года на шести перекрестках в Краснодаре. Интеллектуальные регулировщики помогут сократить автомобильные заторы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Благодаря "умной" системе светофоры могут сокращать или продлевать фазы движения автомобилей. Специальные датчики определяют интенсивность транспортного потока по каждому из направлений и в зависимости от этого сокращают или продлевают длительность зеленого сигнала светофора»,— говорится в сообщении.

Первый «умный» светофор установили на пересечении улиц им. Бабушкина и им. Передерия. Еще пять появятся на пересечении улиц им. Бабушкина и им. Брюсова, ул. им. Атарбекова, 13, ул. им. 40-летия Победы, 146/10, ул. им. Игнатова, 55, на пересечении улиц им. Героев-Разведчиков и Домбайской.

В прошлом году в Краснодаре установили «умные» светофоры по 17 адресам.

Наталья Решетняк

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