Тюменский заключенный увеличил себе срок, заказав наркотики в колонию

Ишимский городской суд Тюменской области увеличил срок отбывания наказания заключенному из-за того, что тот заказал себе в колонию наркотик. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

По данным суда, в январе 30-летний мужчина договорился по телефону о доставке метадона в ИК-6 в Ишиме. Наркотик массой 0,43 гр. был упакован в три тюбика зубной пасты. Сотрудники обнаружили его во время досмотра посылки.

В суде обвиняемый признал свою вину. Присоединив наказание по предыдущему приговору, мужчине назначили наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Полина Хабарова

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