Дом «Востокнефть» в Уфе включен в реестр памятников культуры

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой ИТР „ Востокнефть“», расположенный на улице Пушкина, 69 в Уфе, включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Памятник включен в реестр под названием: «Многоквартирный дом треста „Востоконефть“» (проект треста «„Башпроект“, архитектор Н. Ю. Лермонтов, инженер В.П. Медведков)».

Дом площадью 1,38 тыс. кв. м был построен в 1936 году. Это четырехэтажное здание с аттиковым этажом и подвалом сложной конфигурации, состоящее из примыкающих друг к другу зданий разного габарита и разной этажности. Предметом охраны является местоположение памятника, объемно-пространственное решение, а также композиционное решение и декоративное убранство, в частности, выступающие карнизы, прямоугольные ниши, фризы, барельеф, изображающий буровые вышки, и несколько групп рабочих — строителей, проектировщиков, нефтяников.

Майя Иванова

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