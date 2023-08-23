СМИ: в Сочи упавшее дерево придавило двух сотрудниц органного зала

В Сочи упавшее дерево травмировало двух сотрудниц Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, пишет kuban.aif.ru. Видео с места происшествия публикуют местные паблики.

По данным СМИ, пострадавших госпитализировали. Официальных комментариев по факту происшествия нет.

Зал органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской расположен на Курортном проспекте Сочи. Является основной академической концертной сценой города, а сочинский орган — единственный на черноморском побережье России. В концертных программах принимают участие коллективы и исполнители Сочинской филармонии, а также приглашенные российские и зарубежные исполнители.

Наталья Решетняк

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